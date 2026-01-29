«Снегопадище сегодня тормозил всякое движение в городе! Пишу в парке 16 микрорайона Зеленограда, и очень хорошо, что рядом с домом. Снег очень хорошо смешивается с маслом и получается акварельно!»
По словам художницы, она получила заряд бодрости и много вопросов от прохожих — как раз в это предобеденное время школьники проходили мимо. Ольга сильно замерзла и не доделала этюд.
Пусть картина будет закончена. Спасибо нашим живописцам за талант видеть красоту города, а не только его проблемы, особенно зимние.
