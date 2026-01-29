«Я хочу работать здесь» — эту фразу скоро произнесут снова. Может, именно вы?
Раскрываем карты: 12 февраля на площадке «Алабушево» Особой экономической зоны «Технополис Москва» состоится ключевое карьерное событие сезона — Открытые отборы кадров для предприятий площадки.
Что будет?
- Прямой разговор с HR-командами и руководителями топовых компаний страны
- Актуальные вакансии и стажировки в самом сердце технологий и инноваций
- Мастер-класс: твое резюме — твой главный козырь. Научимся им виртуозно владеть!
ОЭЗ «Технополис Москва». Здесь создают. Здесь решают. Здесь — точка притяжения.
Узнать подробную информацию о ярмарке вакансий и подать заявку можно по ссылке! Регистрация обязательна.
