«Зеленоградцы принимают активное участие в СВО. И когда они вернутся домой, надеюсь, что случится это скоро, многим из них может понадобиться комплексная и всесторонняя реабилитация. Я считаю, что мы справимся с этой задачей» , — считает префект Смирнов.

Он подробно рассказал о работе четырёх зеленоградских учреждений, работающих в сфере социальной защиты: реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта, реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла», «Мой семейный центр Зеленоград» и Пансионат «Никольский парк».

Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта, расположенный в нескольких корпусах 3-го микрорайона, оказывает услуги по комплексной реабилитации. Это социальная реабилитация, реабилитация методами адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, отдельные виды медицинской помощи и многое другое. Весь реабилитационный процесс сопровождается врачебным наблюдением и контролем.

Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» занимается формированием у инвалидов устойчивой мотивации к трудовой деятельности на основе сохранившихся функций. Пациенты центра проходят комплексный курс социально-педагогической реабилитации и профессиональной ориентации и адаптации. На базе центра создаются трудовые бригады, где люди с инвалидностью работают в разных направлениях ремесленной деятельности, получая при этом зарплату.

«Мой семейный центр Зеленоград» оказывает комплексную помощь семьям с детьми: от организации и проведения индивидуально-профилактической работы с семьями с детьми в социально-опасном положении до патроната над лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.

Пансионат Никольский парк занимается социально-медицинской реабилитацией и оздоровлением ветеранов войны, труда и другие. Пансионат работает на основе стандартов социально-медицинской реабилитации, в том числе разработанных самостоятельно.

Для получения помощи по вопросам социальной защиты горожане могут обращаться по телефону: +7-495-870-44-44.

