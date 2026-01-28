До 18 мая Межрайонная ИФНС России № 4 по Московской области, обслуживающая Солнечногорск, принимает на себя функции налоговой инспекции города Клина. После завершения процедуры Солнечногорская инспекция станет единым центром налогового администрирования для двух округов.

Реорганизация проводится в рамках общей политики ФНС по укрупнению территориальных инспекций и оптимизации их работы. Подобные изменения в Подмосковье происходят не впервые: в предыдущие годы налоговая служба уже объединяла инспекции, оставляя на местах либо территориально обособленные подразделения, либо полностью переводя обслуживание в инспекцию-правопреемник.

Для малого и среднего бизнеса Солнечногорска изменения напрямую не затрагивают порядок работы: инспекция остаётся на месте, но её зона ответственности расширяется. При этом все декларации, обращения и налоговые процедуры предпринимателей из Клина будут обрабатываться в Солнечногорске.

В ФНС подчёркивают, что цель таких преобразований — улучшение координации, унификация подходов к администрированию и повышение качества обслуживания налогоплательщиков. Однако опыт прошлых реорганизаций показывает, что в переходный период возможны и практические сложности. В частности, предпринимателям стоит внимательно следить за информацией о реквизитах для уплаты налогов, кодах инспекций и порядке подачи отчётности — такие параметры иногда меняются после завершения объединения.

Отдельный риск связан с переходным этапом, когда бизнесу приходится уточнять, куда направлять корреспонденцию и какие данные указывать в отчётных документах. В ФНС рекомендуют регулярно проверять обновления на официальном сайте службы.

В Солнечногорске предприниматели также могут получить разъяснения в офисе МКУ «Департамент инвестиционного развития» по адресу: улица Тельнова, 3/2 (Альянс Коворкинг) или по телефону 8-926-457-00-96. Там обещают помочь бизнесу разобраться в изменениях и избежать ошибок в период реорганизации.

Реорганизация затрагивает значительное число налогоплательщиков — инспекции в Подмосковье обслуживают десятки тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Поэтому в ближайший год бизнесу советуют быть особенно внимательным к официальным сообщениям налоговой службы.