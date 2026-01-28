Пилотный режим будет действовать с 1 июня на рейсах «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом.

Пассажиров будут идентифицировать с использованием Единой биометрической системы (ЕБС) и через Госуслуги (ЕСИА).

Предположительно, технология будет работать там, где пассажир традиционно предъявляет документы перед посадкой — у гейта и, возможно, в зоне предварительной регистрации и контроля посадочных данных. На них установят биометрические терминалы, распознающие лицо пассажира и сверяющие его с зарегистрированной в ЕБС информацией.



Зарегистрировать биометрические данные в государственной информационной системе ЕБС можно через приложение «Госуслуги Биометрия» либо в одном из банковских отделений.



Важно отметить, что полностью отказаться от паспорта в перелете пока не получится — эксперимент не распространяется на аэропорт Пулково в Питере. Массовое же внедрение возможности прохода в зону предполетного досмотра по биометрии в большинстве российских аэропортов ожидается к 2030 году.



Насколько востребованным окажется проход в самолет по биометрии, пока сказать сложно. Опыт использования этой технологии в московском транспорте показывает, что пассажиры относятся к ней настороженно — за пять лет к системе оплаты по биометрии подключились почти 700 тысяч пользователей, но в рабочий день фиксируется не более 200 тысяч проходов, что составляет лишь несколько процентов от общего пассажиропотока метро. Массового перехода на биометрию пока не произошло.

Использовать биометрию могут разрешить и для прохода в школы — сообщалось о подготовке соответствующего законопроекта. Наш опрос среди подписчиков канала «Родители Зеленограда» показал, что более 85% респондентов сами не пользуются биометрией и не готовы рассматривать сдачу данных для ребёнка.