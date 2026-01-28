«Включите, пожалуйста, подогрев у лестниц и пандусов в подземных переходах», «Сил нет там снег месить», «Порой приходится пользоваться проезжей частью», пишут читатели «Зеленоград.ру» о традиционной болевой точке зимней уборки.
Подземные переходы оборудованы системой снегоудаления — проще говоря, подогревом ступеней. В организации «Гормост», которая отвечает за содержание подземных переходов, говорили, что система исправна, а способ уборки снега зависит от «погодной ситуации» — вручную лопатами или с помощью электрического подогрева ступеней.
Подогрев действительно иногда включают, однако всякий раз, когда идёт снег, ступени превращаются в труднопроходимую горку. В некоторых переходах есть и рабочие, чистящие снег вручную, однако — и это очевидный факт — их не хватает: переходы в неудовлетворительном состоянии.
Самое опасное последствие — то, что из-за некачественной уборки некоторые пешеходы решают переходить дорогу по проезжей части, подвергая свою жизнь опасности. В случае ДТП, виноваты будут пешеход и водитель, но не руководство «Гормоста».
Это кажется несправедливым — поэтому «Зеленоград.ру» отправили запросы в надзорные ведомства с просьбой проверить работу организации.