«Где же ваш хвалёный обогрев ступеней в подземных переходах?» — просим проверить работу «Гормоста» 28.01.2026 ZELENOGRAD.RU

«Включите, пожалуйста, подогрев у лестниц и пандусов в подземных переходах», «Сил нет там снег месить», «Порой приходится пользоваться проезжей частью», пишут читатели «Зеленоград.ру» о традиционной болевой точке зимней уборки.

Подземные переходы оборудованы системой снегоудаления — проще говоря, подогревом ступеней. В организации «Гормост», которая отвечает за содержание подземных переходов, говорили, что система исправна, а способ уборки снега зависит от «погодной ситуации» — вручную лопатами или с помощью электрического подогрева ступеней.

Подогрев действительно иногда включают, однако всякий раз, когда идёт снег, ступени превращаются в труднопроходимую горку. В некоторых переходах есть и рабочие, чистящие снег вручную, однако — и это очевидный факт — их не хватает: переходы в неудовлетворительном состоянии.

Самое опасное последствие — то, что из-за некачественной уборки некоторые пешеходы решают переходить дорогу по проезжей части, подвергая свою жизнь опасности. В случае ДТП, виноваты будут пешеход и водитель, но не руководство «Гормоста».

Это кажется несправедливым — поэтому «Зеленоград.ру» отправили запросы в надзорные ведомства с просьбой проверить работу организации.

Метки:
уборка улиц и дворов, дворники, снег, подземный пешеходный переход, гормост
