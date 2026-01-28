Подземные переходы оборудованы системой снегоудаления — проще говоря, подогревом ступеней. В организации «Гормост», которая отвечает за содержание подземных переходов, говорили, что система исправна, а способ уборки снега зависит от «погодной ситуации» — вручную лопатами или с помощью электрического подогрева ступеней.

Подогрев действительно иногда включают, однако всякий раз, когда идёт снег, ступени превращаются в труднопроходимую горку. В некоторых переходах есть и рабочие, чистящие снег вручную, однако — и это очевидный факт — их не хватает: переходы в неудовлетворительном состоянии.