Сейчас станция готова меньше, чем наполовину. Стройку ведут в самом центре и в сложных условиях плотной застройки, рядом с действующими тоннелями и коммуникациями — местами приходится работать «практически вручную».

О сроках высказываются осторожно: в 2024 году говорили о строительстве «примерно 4-5 лет», но в более свежих материалах фигурирует ориентир 2030 год.