Для станции «Достоевская» на Кольцевой линии утвердили архитектурную концепцию платформы.
Её сделают как «современное прочтение стиля ар-деко»: дорогие и долговечные материалы, кессонированные потолки, орнаментальные полы и выразительные светильники с бронзовым литьём. В отделке обещают натуральный камень и художественный металл, а часть гранитов отечественных месторождений впервые применят в метро.
Вдоль путевых стен появятся панно с панорамами Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Старой Руссы — городов, связанных с жизнью писателя.
«Станция должна стать не просто транспортным объектом, а архитектурным памятником», достойным ансамбля Кольцевой, говорит соавтор концепции, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. «Достоевская» станет первой новой станцией Кольцевой линии с 1954 года — тогда на ветке открыли «Киевскую» и «Краснопресненскую».
Сейчас станция готова меньше, чем наполовину. Стройку ведут в самом центре и в сложных условиях плотной застройки, рядом с действующими тоннелями и коммуникациями — местами приходится работать «практически вручную».
О сроках высказываются осторожно: в 2024 году говорили о строительстве «примерно 4-5 лет», но в более свежих материалах фигурирует ориентир 2030 год.
У этой станции длинная предыстория: раньше проект обсуждали как «Суворовскую», в 2017 году от него официально отказывались, а затем вернулись к строительству; в 2024 году будущей станции присвоили нынешнее название — «Достоевская».
Впрочем, теперь главный вопрос уже не «будет ли», а «когда именно»: станцию обещают одновременно сделать торжественной — как в сталинском старом метро — и максимально утилитарной, чтобы быстрее вести пассажиров к «Олимпийскому» и на пересадки.