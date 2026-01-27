26 января нагрузка в энергосистеме Москвы и Московской области достигла 20,4 ГВт.

Оператор энергосистемы объясняет рост нагрузки морозами: в понедельник среднесуточная температура составила -13,1°, это вдвое ниже климатической нормы для этой даты. В такие дни заметно увеличивается потребление в жилом секторе, на предприятиях и в социальных учреждениях. Предыдущий рекорд был установлен в декабре и был на 3% ниже.

Речь идёт о пике потребления мощности — то есть о том, сколько мощности одновременно требовалось системе в самый нагруженный момент суток.

При этом установленная мощность московской энергосистемы составляет около 16,3 ГВт, то есть меньше нынешнего пикового потребления. Это означает, что в часы максимума регион опирается не только на собственную генерацию, но и на переток электроэнергии в составе объединённой энергосистемы.

В морозы резко растёт нагрузка не только на энергосистему региона, но и на домашнюю электросеть, прежде всего из-за обогревателей. Чтобы снизить риск перегрева проводки и коротких замыканий, лучше не включать мощные приборы через «тройники» и удлинители сомнительного качества и следить за состоянием розеток и вилок (запах гари, нагрев, искрение — повод сразу отключить прибор и проверить проводку).