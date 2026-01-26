Особенная встреча пройдет в среду, 28 января, с 18:00 до 19:00. Место проведения: МГПУ, структурное подразделение Московского городского педагогического университета. Адрес: корпус 1140. Остановки: «МГАДА» и «Центр реабилитации» (сюда ходят автобусы 9, 4, 11 и 29).

Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться в форме: https://inlnk.ru/AKxKJP

В этот раз выбирайте третью строчку сверху (28.01.26), после заполнения формы организаторы свяжутся с вами.

В мероприятиях проекта участвуют дети разного возраста, но справиться с мастер-классом будет удобнее ребятам с 2-3 лет.