Мероприятие проводит движение #ятожеособенный — проект на базе МГПУ, создающий инклюзивную среду для общения и развития детей с ОВЗ и инвалидностью.
Мастер-класс «Макаронный движ» поможет участникам развить фантазию и воображение, пообщаться в уютном и теплом кругу друзей, родителей и волонтеров — и забрать с собой интересную поделку. Приносить материалы не нужно, все выдадут. Можно прийти одному или со взрослыми. Организаторы просят взять с собой сменную обувь. В здании есть пандус. Участников встретят на первом этаже, проводят до раздевалки и аудитории. За каждым ребенком закрепят волонтера.
«Позитивная атмосфера, „живое“ общение, делегирование ребятам самостоятельности в действиях при „мягком“ контроле педагога и волонтера, — все это важно для наших „особенных“ детей и помогает им развиваться с удовольствием и удовлетворением как от процесса, так и от результата», — делятся кураторы проекта, Алиса Макарова и Екатерина Писаренко.
Особенная встреча пройдет в среду, 28 января, с 18:00 до 19:00. Место проведения: МГПУ, структурное подразделение Московского городского педагогического университета. Адрес: корпус 1140. Остановки: «МГАДА» и «Центр реабилитации» (сюда ходят автобусы 9, 4, 11 и 29).
Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться в форме: https://inlnk.ru/AKxKJP
В этот раз выбирайте третью строчку сверху (28.01.26), после заполнения формы организаторы свяжутся с вами.
В мероприятиях проекта участвуют дети разного возраста, но справиться с мастер-классом будет удобнее ребятам с 2-3 лет.
Задать вопросы можно по телефонам кураторов:
+7(969)054-59-13 (Екатерина);
+7(917)568-80-73 (Алиса).
Узнать о проекте: в Телеграме https://t.me/imspecial2 или Вконтакте https://vk.com/imspecial2.