«Приглашаю вас на семейное шоу „Сказ о Руси“! Вас ждут не только профессиональные фигуристы, но и яркая постановка и непередаваемая атмосфера зимней сказки. Приходите за эмоциями, я и моя команда вас ждем!» — приглашает легендарная российская фигуристка.
Сказочный спектакль создан на стыке театра и фигурного катания, где история разворачивается на льду, а выразительность создают музыка, пластика и спортивная хореография.
В составе участников вместе с Ириной Слуцкой заявлены: Илья Молянов, Майя Хромых, Илья Миронов, Ясмина Кадырова, Юко Кавагути и другие фигуристы.
Показ состоится 31 января в 17:00 в Городском парке культуры и отдыха Солнечногорска по адресу: улица Безверхова, Центральный каток.
Вход свободный, для прохода на зрительскую трибуну нужно зарегистрироваться: https://forms.yandex.ru/u/6976fff8902902ca4f06cf9b