Сказочный спектакль создан на стыке театра и фигурного катания, где история разворачивается на льду, а выразительность создают музыка, пластика и спортивная хореография.

В составе участников вместе с Ириной Слуцкой заявлены: Илья Молянов, Майя Хромых, Илья Миронов, Ясмина Кадырова, Юко Кавагути и другие фигуристы.

Показ состоится 31 января в 17:00 в Городском парке культуры и отдыха Солнечногорска по адресу: улица Безверхова, Центральный каток.

Вход свободный, для прохода на зрительскую трибуну нужно зарегистрироваться: https://forms.yandex.ru/u/6976fff8902902ca4f06cf9b