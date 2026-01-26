Выдано разрешение на строительство ЖК «Аристово Берег» возле деревни Аристово. Первый дом проекта уже оформлен в официальных документах: опубликована проектная и декларация выдано разрешение на строительство.
Первый монолитно-кирпичный дом будет 13-этажным, на 644 квартиры, общая площадь — более 49 тысяч кв.м. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на конец 2028 года, а срок передачи квартир дольщикам указан до середины 2029-го.
Ранее сообщалось, что всего комплекс будет включать пять жилых домов, детский сад на 260 мест, школу на 550 мест и многоуровневые паркинги — строительство планируют вести поэтапно. Детсад и три жилых дома заявлены в первой очереди, ещё два дома, школа и паркинги более чем на тысячу мест — во второй.
Вопрос, который неизбежно возникнет у жителей ближайших поселений и тех, кто ездит по этому направлению: как быстро появятся соцобъекты и дороги и выдержит ли инфраструктура нагрузку — в первую очередь Пятницкое шоссе.
Пока публичных цен именно по «Аристово Берег» мы не нашли, но по новостройкам Пятницкого шоссе и ближайшим локациям ориентиры у агрегаторов обычно лежат примерно в диапазоне 230-280 тысяч рублей за квадратный метр (в зависимости от проекта и стадии продаж).
У застройщика зарегистрирован товарный знак «Миниполис Аристов Берег» — возможно, ЖК появится в продаже под этим названием.
Три года назад, когда стало известно о покупке участка, встречалось предположение, что здесь «скорее всего» будет малоэтажная застройка — тогда ещё не было параметров проекта. Очевидно, малоэтажки не получилось.