Ранее сообщалось, что всего комплекс будет включать пять жилых домов, детский сад на 260 мест, школу на 550 мест и многоуровневые паркинги — строительство планируют вести поэтапно. Детсад и три жилых дома заявлены в первой очереди, ещё два дома, школа и паркинги более чем на тысячу мест — во второй.