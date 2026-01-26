Это дорога-связка между Московским скоростным диаметром (МСД) и улицей Академика Королёва возле Останкино. Для жителей Зеленограда она продлит бессветофорный маршрут М-11 — МСД до Останкино.
В мэрии заявляют, что запуск нового участка сократит время в пути примерно на 20 минут.
В дальнейшем дорогу планируют продлить до Шереметьевской улицы, что упростит проезд в район Марьина Роща.
