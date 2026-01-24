Один из подходов к станции Крюково до сих пор утопает в снежной каше — хотя у вокзалов должен быть приоритет в уборке 24.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Жители жалуются на неубранный проход к подземному переходу станции Крюково со стороны корпуса 1824: на фотографиях — узкая тропа среди наледи и снежная каша. По словам жителей, этот подход «за сезон ни разу не чистился» — по виду это похоже на правду: с последнего снегопада прошло уже две недели.

Тем более странно это выглядит на фоне правил уборки: очистка транспортно-пересадочных узлов должна быть в приоритете — потому что там большой поток людей.

В начале января местная жительница обращалась на портал «Наш город» по поводу уборки этой же территории — попросила почистить дорожку и деревянный настил. Ответ пришёл через неделю: директор «Жилищника» отчитался, что всё убрано и обработано, а в конце добавил «справочно»: «на данной территории проводятся работы подрядной организацией ОАО „РЖД“». Получается, «Жилищнику» приходится подчищать за РЖД.

Но кто бы ни отвечал за конкретную дорожку, горожанин в таком случае не должен мириться с таким с такой ситуацией — необходимо сразу фиксировать и отправлять жалобу на портал «Наш город». И желательно захватывать на фото или видео всю неубранную территорию, чтобы не получилось, что убрали только то, что на фото.

Метки:
станция крюково, уборка улиц и дворов, дворники, снег
