Ровно 60 лет назад, 24 января 1966 года, зеленоградская больница приняла первых пациентов 24.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Возглавляла тогда больницу Валентина Ивановна Григорьевская, ветеран Великой Отечественной войны, отличник здравоохранения, кавалер Ордена «Знак Почета».

Первым открылось терапевтическое отделение. В том же году начала работу клинико-диагностическая лаборатория. Чуть позже на втором этаже первого корпуса детское отделение больницы приняло первых маленьких пациентов. Также в 1966 году открылся родильный дом на 160 коек и при нем женская консультация.

Сегодня зеленоградская больница — один из крупнейших медицинских комплексов Москвы: в её составе работают многопрофильные стационары для взрослых и детей, сосудистый центр, круглосуточный детский центр, центр женского здоровья, одна из крупнейших в городе служба заготовки и переливания крови, перинатальный центр полного цикла — от планирования семьи до послеродового наблюдения, а также амбулаторная служба, объединяющая пять взрослых поликлиник. Ежегодно помощь здесь получают более 50 тысяч человек, выполняется свыше 20 тысяч операций и принимается более 5 тысяч родов.

