Сегодня зеленоградская больница — один из крупнейших медицинских комплексов Москвы: в её составе работают многопрофильные стационары для взрослых и детей, сосудистый центр, круглосуточный детский центр, центр женского здоровья, одна из крупнейших в городе служба заготовки и переливания крови, перинатальный центр полного цикла — от планирования семьи до послеродового наблюдения, а также амбулаторная служба, объединяющая пять взрослых поликлиник. Ежегодно помощь здесь получают более 50 тысяч человек, выполняется свыше 20 тысяч операций и принимается более 5 тысяч родов.