«Черный Обелиск» — культовая советская и российская метал-группа, основанная басистом и вокалистом Анатолием Крупновым. Она известна как один из лидеров отечественного трэш-метала 80-90-х годов и отличалась виртуозной бас-гитарной техникой Крупнова, социально-философскими текстами, мрачной атмосферой, энергичными живыми выступлениями и хитами: «Я остаюсь», «Стена», «Дорога в никуда». После смерти фронтмена группа была реорганизована и продолжает деятельность, ориентируясь на наследие основателя. Группа считается легендой, заложившей фундамент для тяжелой музыки в России, с мощным, «взрослым» звуком и глубокой лирикой.

Группа «Пасаш» образована Павлом Редько и Александром Антоновым в 2020 году в Омске. Основной стиль: классический рок. Коллектив практикует музыкальные эксперименты.