В воскресенье зрители услышат любимые хиты «Обелиска», а также энергичный рок второго участника концерта — сибирской команды «Пасаш». Организаторы обещают полное погружение в мир драйва, тяжелых гитар, мощных голосов и приглашают отпраздновать Татьянин день по-рокерски.
«Черный Обелиск» — культовая советская и российская метал-группа, основанная басистом и вокалистом Анатолием Крупновым. Она известна как один из лидеров отечественного трэш-метала 80-90-х годов и отличалась виртуозной бас-гитарной техникой Крупнова, социально-философскими текстами, мрачной атмосферой, энергичными живыми выступлениями и хитами: «Я остаюсь», «Стена», «Дорога в никуда». После смерти фронтмена группа была реорганизована и продолжает деятельность, ориентируясь на наследие основателя. Группа считается легендой, заложившей фундамент для тяжелой музыки в России, с мощным, «взрослым» звуком и глубокой лирикой.
Группа «Пасаш» образована Павлом Редько и Александром Антоновым в 2020 году в Омске. Основной стиль: классический рок. Коллектив практикует музыкальные эксперименты.
Концерт состоится в воскресенье, 25 января, в 20:00 и продлится три часа. Место проведения: клуб Vibe, Савелкинский проезд, 12. Возрастное ограничение: 16+.
Билеты стоимостью от 2000 до 3000 рублей доступны.
Указанный организаторами промокод VIBE на момент публикации актуален и дает скидку в 20% (однако с ремаркой, что количество билетов по акции ограничено).