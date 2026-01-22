По аналогии с готовящемся ремонте в «Пятёрочке» в 15-м микрорайоне можно предположить, что обновления коснутся пола, стен и части оборудования. Вероятно, появится и новая навигация: сейчас в торговом зале практически нет табличек, указывающих зоны с товарными категориями.