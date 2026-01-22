Некоторые полки в магазине в корпусе 2002 уже пустые. На вопросы покупателей: «В чём дело?», сотрудники напоминают о скором ремонте. Что именно изменится в магазине — неизвестно.
По аналогии с готовящемся ремонте в «Пятёрочке» в 15-м микрорайоне можно предположить, что обновления коснутся пола, стен и части оборудования. Вероятно, появится и новая навигация: сейчас в торговом зале практически нет табличек, указывающих зоны с товарными категориями.
Возможно, что-то поменяют в работе кафе — сейчас здесь только кофейный аппарат и микроволновка, но площадь магазина позволяет его расширить.
Ремонт продлится до 20 февраля. Сейчас магазин открыт ежедневно с 8:00 до 23:00.
