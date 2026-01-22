Компания «ПИК» сообщила о старте продаж в новом корпусе 5.4 жилого комплекса «Зелёный парк». Застройщик называет 28-этажное здание «архитектурной доминантой» проекта; облик корпуса со ступенчатыми фасадами медного цвета разработало бюро Slava+.
По информации застройщика, в корпусе предусмотрены планировки с балконами и террасами, а также окна в пол и угловые окна; отдельно отмечены виды на долину реки Горетовки. Во всех квартирах заявлена горизонтальная разводка отопления (трубы скрыты в полу). Жильё продаётся с готовой отделкой.
Цены на квартиры в корпусе 5.4 в каталоге ПИК (по предложениям на момент публикации): от 9,4 млн за студию 30 кв.м. до 21 млн за 3-комнатную квартиру 67 кв.м. Цена за квадратный метр: от 310 до 325 тысяч рублей за кв.м.
Срок заселения для квартир в корпусе 5.4 — до 21 ноября 2028 года, указано в карточках планировок на сайте ПИКа.
Рядом строятся ещё два дома — корпуса 5.2 и 5.3 — их также планируют заселить к концу 2028-го.