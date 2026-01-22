В ближайшие три дня температура будет быстро снижаться: к выходным среднесуточные значения опустятся ниже -20 градусов, а ночью — до минус 23.
По данным синоптиков, в воскресенье в московском регионе возможны морозы даже до -30. Осадков в этот период не прогнозируется.
Похолодание будет кратковременным. С понедельника, 26 января, температура начнёт повышаться, в город вернутся снегопады, а к концу месяца ожидается потепление до нуля.
