Об этом сообщил департамент транспорта, назвав это «локальными ограничениями». Перекрытия ожидают в центре, а также на северо-западе Москвы (ЦАО, ЗАО, СЗАО, СВАО, САО).

Причину перекрытия не называют. Вчера в первой половине дня на несколько часов была перекрыта Ленинградка — это привело к многокилометровым пробкам.

Департамент транспорта рекомендует для поездок в Москву пользоваться общественным транспортом, а если отложить поездку на авто невозможно, «планировать выезд после 20:00, чтобы сэкономить время».