10 января на лед вышли как начинающие спортсмены, так и фигуристы с опытом, представившие технически сложные элементы, включая прыжки и вращения. Соревнования продолжались более десяти часов и собрали 120 участников из Владикавказа, Москвы и городов Подмосковья.
По итогам соревнований спортсмены секции фигурного катания «Арена Плей Технополис» заняли призовые места:
— Анна Голубничая — 1 место (специальная программа, младшая возрастная группа);
— Алиса Сичковская — 1 место (2 спортивный разряд);
— Мария Шинкаренко — 1 место (специальная программа, старшая возрастная группа);
— Маргарита Давыдова — 1 место (1 спортивный разряд);
— Виктория Кравцова — 2 место (2 юношеский разряд);
— София Голубничая — 2 место (3 юношеский разряд);
— Алиса Харлашкина — 2 место (1 спортивный разряд);
— Дарья Максимова — 3 место (2 юношеский разряд).
В спортивном комплексе «Арена Плей Технополис» продолжается набор в секции фигурного катания для детей и взрослых. Занятия включают изучение базовой техники, обучение сложным элементам и подготовку к участию в соревнованиях, включая создание уникальной программы. Запись по телефону: +7-499-214-01-01.