10 января на лед вышли как начинающие спортсмены, так и фигуристы с опытом, представившие технически сложные элементы, включая прыжки и вращения. Соревнования продолжались более десяти часов и собрали 120 участников из Владикавказа, Москвы и городов Подмосковья.