Турнир по фигурному катанию на призы ZVM прошёл в спорткомплексе «Арена Плей Технополис» 22.01.2026 ZELENOGRAD.RU

10 января на лед вышли как начинающие спортсмены, так и фигуристы с опытом, представившие технически сложные элементы, включая прыжки и вращения. Соревнования продолжались более десяти часов и собрали 120 участников из Владикавказа, Москвы и городов Подмосковья.

По итогам соревнований спортсмены секции фигурного катания «Арена Плей Технополис» заняли призовые места:

— Анна Голубничая — 1 место (специальная программа, младшая возрастная группа);

— Алиса Сичковская — 1 место (2 спортивный разряд);

— Мария Шинкаренко — 1 место (специальная программа, старшая возрастная группа);

— Маргарита Давыдова — 1 место (1 спортивный разряд);

— Виктория Кравцова — 2 место (2 юношеский разряд);

— София Голубничая — 2 место (3 юношеский разряд);

— Алиса Харлашкина — 2 место (1 спортивный разряд);

— Дарья Максимова — 3 место (2 юношеский разряд).

В спортивном комплексе «Арена Плей Технополис» продолжается набор в секции фигурного катания для детей и взрослых. Занятия включают изучение базовой техники, обучение сложным элементам и подготовку к участию в соревнованиях, включая создание уникальной программы. Запись по телефону: +7-499-214-01-01.

дети, спорт, фигурное катание
