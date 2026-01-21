Кроме этого, «Зеленокарт» получил свидетельство о регистрации в качестве аттракциона. Накануне Нового года инспекторы Гостехнадзора объявили комплексу предостережение за работу без обязательной регистрации.

Перед открытием владельцы подали документы в установленном порядке, однако процесс затянулся из-за сбоев электронной системы. Сейчас, после завершения всех проверок, аттракцион официально зарегистрировали, сообщил «Зеленоград.ру» совладелец проекта.