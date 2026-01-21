Помимо картинга и боулинга, в спортивно-развлекательном комплексе «Зеленокарт» открылись автосимуляторы с разными режимами: кольцевые гонки, «Формула-1», дрифт, ралли и городские заезды. Стоимость сессий: 15 минут — 600 рублей, 30 минут — 800 рублей, час — 1100 рублей.
середины февраля в комплексе также планируют открыть кафе. Помещение почти готово, осталось завершить работы с вентиляцией. После проверки комиссии кафе начнёт работу. «Зеленокарт» работает ежедневно с 10:00 до 00:00.
Кроме этого, «Зеленокарт» получил свидетельство о регистрации в качестве аттракциона. Накануне Нового года инспекторы Гостехнадзора объявили комплексу предостережение за работу без обязательной регистрации.
Перед открытием владельцы подали документы в установленном порядке, однако процесс затянулся из-за сбоев электронной системы. Сейчас, после завершения всех проверок, аттракцион официально зарегистрировали, сообщил «Зеленоград.ру» совладелец проекта.