Их работа получила диплом Союза архитекторов России на Международном архитектурном фестивале «Зодчество»

Авторы проекта — семиклассницы Дарья Жигунова и Антонина Галявеева — занимаются в студии дизайна «Константа». «Их проект „Город будущего“ — настоящее произведение искусства, в котором традиционные техники макетирования соединились с передовыми технологиями», — рассказали во Дворце творчества.

За основу взяли район города на берегу реки, с парком и водоемом — совсем как Зеленоград.

На видео — подробно про «Город будущего» и создание его макета.