Их работа получила диплом Союза архитекторов России на Международном архитектурном фестивале «Зодчество»
Авторы проекта — семиклассницы Дарья Жигунова и Антонина Галявеева — занимаются в студии дизайна «Константа». «Их проект „Город будущего“ — настоящее произведение искусства, в котором традиционные техники макетирования соединились с передовыми технологиями», — рассказали во Дворце творчества.
За основу взяли район города на берегу реки, с парком и водоемом — совсем как Зеленоград.
На видео — подробно про «Город будущего» и создание его макета.
Для своего города авторы придумали много новых идей и решений:
— Жилые дома с озеленением на крышах, повторяющим очертания холмов.
— Здания с общественными и образовательными организациями: вокруг одного из них — панорамная труба подъема и спуска, у второго — верхняя «парящая» кубическая часть с вращающейся арт-площадкой.
— Офисное здание с встроенной системой очистки воздуха для города (втягивания углекислого газа и преобразования его в кислород).
— Образовательный центр: школа с обсерваторией, детский сад, спортивный комплекс в форме медузы с бассейном внизу, столовая с кафе.
— Больница с поликлиникой — плавных форм, с просторным сквозным входом для разделения потоков посетителей, с внутренним двориком и озелененными крышами.
— Парк с парящим мостом у водоема, с лежаками и смотровой площадкой. От центрального фонтана расходятся прозрачные навесы над лавочками, имитирующие водопад, с системой освещения и создания комфортной температуры (подогрева или охлаждения).
— Транспортная система — железная дорога и скоростной беспилотный поезд «Гепард» для воздушного метро.
— Подземная система переработки мусора, который попадает туда прямо из городских урн и мусорных баков.
— Под всем жилым районом — подземный бункер с прочным каркасом и автономной системой жизнеобеспечения, с запасами воды и продуктов на случай природных катаклизмов и других ЧС. В него можно спустится из любого здания в городе.
«Всё это девочки воплотили в большом макете размером метр на метр из плотного картона, созданном с использованием пенокартона, пластика, эпоксидной смолы, световых элементов, мха, а также технологий 3D-печати и 3D-ручки, — рассказала „Зеленоград.ру“ руководитель студии Ангелина Константинова. — Некоторые модели домов были смоделированы в программе „Компас 3Д“, а затем распечатаны на 3D-принтере и расположены в макете».
Работа над проектом заняла полтора месяца. По словам преподавателя, подобные проекты с макетированием в студии выполняют часто, но таких больших бывает один или два за учебный год. Перед созданием макета было выполнено множество эскизов, чертежей и планов.
Ангелина Константинова — сама профессиональный дизайнер: закончила бакалавриат в РГУ им Косыгина по специальности «Промышленный дизайн», а затем магистратуру в педагогическом университете (МПГУ).
«Сейчас в основном занимаюсь педагогикой, больше времени особо не остаётся, очень много проектов, конкурсов, фестивалей, — поделилась она. — Иногда беру частные проекты и в целом стараюсь поддерживать связь с обществом дизайнеров и Союзом дизайнеров России. Мне очень нравится работать с детьми, делиться с ними опытом, видеть, какие нестандартные решения и проекты у них получаются и вместе с ними доводить их до совершенства»
Зеленоградский «Город будущего» уже успел поучаствовать в нескольких технологических и архитектурных конкурсах, таких как «Шустрик» (Всероссийский конкурс изобретений) — там он стал призёром, или в конкурсе «АрхВектор». И вот теперь — новая награда.