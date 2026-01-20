Лекция «Христианские мотивы в творчестве Джона Толкина»: новый ракурс на мир Средиземья — 25 января 20.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Встреча, которая заинтересует подростков и взрослых, посвящена творчеству легендарного писателя, автора «Властелина колец» и «Хоббита», профессора Оксфордского университета и одного из ключевых мыслителей XX века в области литературы и мифотворчества. Лекция понравится не только фанатам фэнтези, но и искателям культурного, философского и мировоззренческого контекста в известных книгах.

На мероприятии раскроют такие темы:

  • как христианское мировоззрение Толкина повлияло на создание его мифологической вселенной,
  • почему за внешней формой фэнтези скрывается философско-богословский смысл,
  • каким образом писатель осмысляет темы власти, свободы, зла и ответственности.

Спикеры совместно с участниками обсудят литературу как способ осмысления человеческой природы и нравственного выбора, а также христианскую антропологию и ее отражение в образах народов Средиземья. Отдельное внимание уделят фигурам Тома Бомбадила и Гэндальфа как примерам особого типа наставничества и духовного выбора.

Участники попробуют разобраться, зачем человеку нужна власть и как она влияет на личность, почему произведения Толкина вызывают столь разные реакции у читателей, и как на примере Средиземья раскрываются разные представления о добре, зле и человеческой ответственности.

Через новый ракурс на творения Толкина подростки научатся глубже анализировать художественный текст, видеть за сюжетом более глубокие смыслы и развивать критическое мышление. Совместное посещение с родителями даст новые темы для дальнейших разговоров дома и поможет выстроить диалог через литературу.

Лекторы — Иван Спирин, аспирант МАИ, тренер сократического диалога, и Анастасия Спирина, аспирант кафедры философии и социальных наук МГПУ, лекторы общества «Интеллектуальные среды».

Полуторачасовая лекция пройдет в воскресенье, 25 января, в 17:00 в библиотеке в корпусе 1462.

Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация (на момент публикации в наличии 24 билета).

