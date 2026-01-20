«По приборам — всё нормально»: мэрия не может «поймать» вонь от мусорного полигона, несмотря на сотни жалоб 20.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Жители Зеленограда продолжают жаловаться на резкий «помоечный» запах, который связывают с работой КПО «Нева» рядом с нашим городом. По словам активистов, в московские инстанции уходят сотни обращений, но из ответов складывается парадоксальная картина: вонь люди чувствуют, а официальная система контроля фиксирует «отсутствие превышений». Другая типовая логика ответов: «КПО в области — это не наша территория».

Департамент природопользования: станции есть, выезды были, превышений не нашли

В ответах на жалобы департамент сообщает, что в Зеленограде работает сеть автоматических станций контроля воздуха и проводятся выезды передвижной лаборатории. По результатам отдельных рейдов (в письмах названы конкретные ночные даты) чиновники пишут, что концентрации загрязняющих веществ не превысили установленных нормативов. После этого район обещают держать на «усиленном контроле» и продолжать мониторинг.

В другом ответе департамент добавляет, что ради «исключения появления неприятных запахов» организовано взаимодействие с ведомствами и префектурой, а к обсуждению привлекали и КПО «Нева» — предприятию предложено соблюдать требования разрешительной документации и минимизировать воздействие на прилегающую территорию.

Почему отсутствие превышений не означает, что вони нет

Главная проблема в том, что инструментальный государственный мониторинг воздуха и человеческое ощущение запаха — это разные вещи.

Станции действительно измеряют ряд загрязнителей (в том числе те, что могут быть связаны с мусором): например, метан и сероводород. Но из этого не следует, что система способна однозначно зафиксировать именно эпизод вони так, как его чувствуют люди.

Запах можно ощущать при уровнях, которые ниже нормативов. Сероводород — классический пример: запах «тухлых яиц» многие начинают ощущать при крайне низких концентрациях. При этом нормативы (ПДК) считаются не по «неприятности», а по риску для здоровья и правилам нормирования. Поэтому типичная ситуация при запахах такая: пахнет сильно, а по ПДК может не быть превышений.

Кроме того, «пахнет свалкой» — не всегда значит, что виноват именно сероводород. Этот запах часто дают смеси летучих органических соединений, сернистых соединений (меркаптаны и т .п.) и прочих примесей — часть из них не входит в перечень того, что измеряется на станции или в рейде.

Передвижная лаборатория тоже не всегда поможет: она выезжает в конкретное время, а при эпизодических выбросах (пошёл шлейф на час-два, сменился ветер) можно просто не «поймать» запах".

«Вмешиваться не можем, у КПО есть разрешения»

Другая типичная отписка — из московского департамента ЖКХ — приходит на требования прекратить отгрузку московского мусора на КПО «Нева» до устранения запахов.

Ключевая позиция департамента: КПО находится в Московской области, а значит полномочия по охране окружающей среды и обращению с отходами на этой территории должны осуществлять федеральные и областные ведомства. Иными словами: «это не Москва».

Дальше чиновники снова уходят в формализм: КПО «Нева», говорится в письме, работает по проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, имеет разрешение и может обрабатывать мусор. О сути проблемы — запахах и их причинах — в ответе практически ничего нет.

Что получается в сухом остатке

Московские структуры фиксируют вонь как «обращения граждан», но не как подтверждённый факт — и тем более не связывают её с источником. Имеющимися средствами в рамках своей переписки они не могут (или не готовы) чётко зафиксировать именно невыносимую вонь: в одном случае получается «превышений нет», в другом — «не наша территория, у них есть разрешения».

Для жителей Зеленограда это выглядит так, будто московские власти либо не хотят замечать вал жалоб, либо не могут превратить их в доказанный эпизод, который запускает реальные меры, а не очередной круг отписок.

комплекс по переработке отходов (кпо)
