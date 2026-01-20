Почему отсутствие превышений не означает, что вони нет

Главная проблема в том, что инструментальный государственный мониторинг воздуха и человеческое ощущение запаха — это разные вещи.



Станции действительно измеряют ряд загрязнителей (в том числе те, что могут быть связаны с мусором): например, метан и сероводород. Но из этого не следует, что система способна однозначно зафиксировать именно эпизод вони так, как его чувствуют люди.



Запах можно ощущать при уровнях, которые ниже нормативов. Сероводород — классический пример: запах «тухлых яиц» многие начинают ощущать при крайне низких концентрациях. При этом нормативы (ПДК) считаются не по «неприятности», а по риску для здоровья и правилам нормирования. Поэтому типичная ситуация при запахах такая: пахнет сильно, а по ПДК может не быть превышений.



Кроме того, «пахнет свалкой» — не всегда значит, что виноват именно сероводород. Этот запах часто дают смеси летучих органических соединений, сернистых соединений (меркаптаны и т .п.) и прочих примесей — часть из них не входит в перечень того, что измеряется на станции или в рейде.



Передвижная лаборатория тоже не всегда поможет: она выезжает в конкретное время, а при эпизодических выбросах (пошёл шлейф на час-два, сменился ветер) можно просто не «поймать» запах".