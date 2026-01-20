1354 человека окунулись в проруби на Школьном и Чёрном озёрах в ночь с 18 на 19 января и днём 19 января. Ещё около 2100 человек пришли посмотреть, сообщили в МЧС.



В последние годы крещенские купания в Зеленограде проходят при меньшем числе участников, чем в середине 2010-х. Например, десять лет назад их было почти вдвое больше.



Резкое сокращение числа участников, по всей видимости, произошло в пандемийный период, когда в 2021 году официальные купания в городе не проводились. В последующие годы участие начало постепенно восстанавливаться, однако до прежних уровней оно пока не вернулось.



При этом социологические опросы в целом фиксируют снижение интереса к празднику: уменьшается доля людей, которые вообще как-то отмечают Крещение, а в ряде городов год от года сокращается и число тех, кто окунается в прорубь.



Это подтверждает и опрос читателей «Зеленоград.ру»: доля тех, кто раньше окунался, но сейчас перестал (7%), превышает долю регулярных участников (4%) и тех, кто собирается сделать это впервые (1%).



Представители Русской православной церкви в своих заявлениях подчёркивают, что погружение в ледяную воду не является обязательной частью церковной жизни и не требуется верой — основное внимание уделяется богослужению и молитве. В период пандемии священнослужители напрямую призывали верующих отказаться от купаний, что могло снизить значимость массового окунания для части горожан.



Дополнительным сдерживающим фактором остаются предупреждения врачей: медики регулярно напоминают о рисках для людей с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, подчёркивая, что купание в проруби — серьёзная нагрузка для организма.



В МЧС сообщили, что в этом году в Зеленограде переохлаждений и других инцидентов зафиксировано не было.