Фото: управа Савелки, префектура и ОКЦ Зеленограда
На берегу оборудовали теплые раздевалки, раздавали горячий чай, возле водоёмов дежурили бригады скорой помощи и спасатели.
«На Чёрном озере красотища вчера была — организация на высоте», — поделился читатель «Зеленоград.ру».
Сколько человек в итоге пришли на крещенские купания, пока неизвестно. Среди читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе (3000 голосов), 5% сообщили, что будут окунаться в этом году, 7% — что раньше участвовали, но сейчас нет, 40% ответили, что не участвуют, но считают это важной традицией.
Купели будет официально открыты до 18 часов понедельника.
Благодарим за фотографии управу Савелки, префектуру и ОКЦ Зеленограда.
