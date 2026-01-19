На берегу оборудовали теплые раздевалки, раздавали горячий чай, возле водоёмов дежурили бригады скорой помощи и спасатели.

«На Чёрном озере красотища вчера была — организация на высоте», — поделился читатель «Зеленоград.ру».

Сколько человек в итоге пришли на крещенские купания, пока неизвестно. Среди читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе (3000 голосов), 5% сообщили, что будут окунаться в этом году, 7% — что раньше участвовали, но сейчас нет, 40% ответили, что не участвуют, но считают это важной традицией.