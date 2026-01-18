Автобусы по маршруту №10 будут ходить до 3 ночи, сообщили в департаменте транспорта. Он проходит через весь город: по Сосновой аллее возле Чёрного озера и по Панфиловскому проспекту — мимо Школьного озера.

Подъезд к Чёрному озеру на автомобилях закрыт (https://t.me/zelenograd_6mkr/1774) до вечера понедельника.

Ежегодно к крещенским купелям в Зеленограде приходят более 10 тысяч человек, более 1500 из них совершают омовения, сообщили в МЧС.

В ночь на понедельник ожидается -9 градусов (ощущается как -14).