Священнослужители провели чин Великого освящения воды. С 18 часов откроют для посетителей проруби на Школьном и на Чёрном озере, а также в Голубом, Льялово и Середниково. Освятили и уличный бассейн на городском курорте «Термоленд» в «Зеленопарке».
Автобусы по маршруту №10 будут ходить до 3 ночи, сообщили в департаменте транспорта. Он проходит через весь город: по Сосновой аллее возле Чёрного озера и по Панфиловскому проспекту — мимо Школьного озера.
Подъезд к Чёрному озеру на автомобилях закрыт (https://t.me/zelenograd_6mkr/1774) до вечера понедельника.
Ежегодно к крещенским купелям в Зеленограде приходят более 10 тысяч человек, более 1500 из них совершают омовения, сообщили в МЧС.
В ночь на понедельник ожидается -9 градусов (ощущается как -14).