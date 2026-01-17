Поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) за пять лет заметно прибавили в пассажирах: с 53 млн поездок в 2021 году до 76 млн в 2025-м. Это +23 млн или примерно +43%.

До 2023 года рост был относительно небольшим, затем резкий скачок в 2024-м после запуска МЦД, а в 2025-м рост продолжился, но уже гораздо спокойнее.

Несмотря на рост пассажиропотока, быстро снижается доля «скорых» поездов: в 2024-м они перевезли 28% пассажиров, а в 2025-м — всего 20%.

При этом поезда забиваются сильней: по данным МТППК, средняя «населённость» (то есть заполняемость) поездов за последний год выросла на 4 процентных пункта (до 87%). Впрочем, в часы пик этот показатель превышает 100% — это когда людей больше, чем мест: часть едет стоя, плюс пассажиры активно меняются на промежуточных станциях.