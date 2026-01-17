Формат заявлен как офлайн-клуб для тех, кто интересуется модой и искусством, ищет общения с единомышленниками, интеллектуальной публикой и соскучился по светским выходам.

Организаторы подчеркивают коктейльный дресс-код: «Повод выгулять самый дерзкий и роскошный образ из твоего гардероба». В джинсах и кроссовках, как сказано в анонсе, на мероприятие не пустят.

Тема дебютной встречи — «Магический дом Dior: от создания до наших дней». Вести её будет стилист и автор проекта Екатерина Васильева.