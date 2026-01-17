Формат заявлен как офлайн-клуб для тех, кто интересуется модой и искусством, ищет общения с единомышленниками, интеллектуальной публикой и соскучился по светским выходам.
Организаторы подчеркивают коктейльный дресс-код: «Повод выгулять самый дерзкий и роскошный образ из твоего гардероба». В джинсах и кроссовках, как сказано в анонсе, на мероприятие не пустят.
Тема дебютной встречи — «Магический дом Dior: от создания до наших дней». Вести её будет стилист и автор проекта Екатерина Васильева.
В программе — welcome с игристым, fashion-портреты, фотозона, скетчи гостей и обсуждение истории Dior и модных показов.
Запись на первую встречу 31 января открыли бесплатно, но с ограничением по местам. По данным организаторов, через три часа после старта было занято 48 мест из 60, затем лимит увеличили ещё на пять мест, но и их быстро разобрали — сейчас все места заняты, регистрация закрыта.
Встречи клуба будут проходить в корпусе 601 — на площадке модельного агентства и школы MASH.