В метро начали тестировать беспилотный поезд. Первые поездки с пассажирами обещают через год

Беспилотный состав тестируют на Большой кольцевой линии. Первый этап проходит без пассажиров: в кабине находится машинист, который контролирует работу системы и отвечает за безопасность движения.

Внешне тестовый поезд — обычный состав «Москва 2024», но с надписью «Это беспилотный поезд».

Планы по срокам такие: первые поездки с пассажирами обещают в 2027 году, а к 2030-му рассчитывают запустить первую линию беспилотного метро.

Ближайшая задача на 2026 год — отработать беспилотный режим без пассажиров и вписать его в очень плотный график московского метро, где интервалы на линиях могут составлять 60-90 секунд. В числе технологических задач, которые предстоит решить, связь поезда и инфраструктуры, включая развёртывание на БКЛ технологической сети 5G.

Сейчас о полноценном «метро без людей» речи не идёт: даже мировой стандарт автономности (GoA) подразумевает промежуточные уровни — от автоматического ведения с персоналом на борту до полностью беспилотного режима без сотрудника в поезде. Московский сценарий на старте — как раз про автоматизацию под контролем машиниста.

Для сравнения: полностью автоматические линии метро работают в ряде городов уже десятилетиями — например, одну из самых известных автоматизированных линий в Париже запустили в конце 1990-х.

Беспилотное метро — часть большой программы внедрения беспилотных технологий в городской транспорт. В 2024 году по МЦК прошёл первый автономный поезд «Ласточка». К 2030 году в Москве планируют запустить около 500 беспилотных составов на МЦК и МЦД.

Параллельно ведётся работа над проектом беспилотных трамваев — они уже ездят с пассажирами. Причем маршрутная сеть беспилотных трамваев постоянно расширяется. К 2030 году беспилотными хотят сделать две трети городского трамвайного парка, а к 2035-му — до 90%.

В 2027 году в Москве планируют запустить частично автономные электробусы с возможностью дистанционного управления — в них пока будет находиться водитель. В Подмосковье в то же время испытают полностью беспилотные автобусы на трёх маршрутах, включая линию от метро «Тушинская» до Красногорска.

Метки:
метрополитен, беспилотный транспорт
