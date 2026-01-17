Камеры в Зеленограде штрафуют за «неостановку» перед знаком STOP 17.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Водители получают штрафы за проезд без полной остановки перед знаком 2.5 «Движение без остановки запрещено» (STOP). Фото из постановления прислал читатель «Зеленоград.ру». Место — на проспекте Генерала Алексеева, на кольце перед автокомбинатом. Штраф — 750 рублей.

Знак 2.5 обязывает водителя полностью остановиться в месте, обозначенном стоп-линией, а если разметки нет или её не видно — в точке, где остановка обеспечивает безопасность и позволяет уступить дорогу тем, у кого приоритет. На практике многие просто сбрасывают скорость и катятся дальше. Камера фиксирует это как нарушение.

Чтобы избежать штрафа, достаточно соблюдать простое правило: увидели знак STOP — остановитесь до нуля на спидометре, а уже потом продолжайте движение.

безопасность дорожного движения (бдд), штраф, камеры видеонаблюдения
