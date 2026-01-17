Водители получают штрафы за проезд без полной остановки перед знаком 2.5 «Движение без остановки запрещено» (STOP). Фото из постановления прислал читатель «Зеленоград.ру». Место — на проспекте Генерала Алексеева, на кольце перед автокомбинатом. Штраф — 750 рублей.
Знак 2.5 обязывает водителя полностью остановиться в месте, обозначенном стоп-линией, а если разметки нет или её не видно — в точке, где остановка обеспечивает безопасность и позволяет уступить дорогу тем, у кого приоритет. На практике многие просто сбрасывают скорость и катятся дальше. Камера фиксирует это как нарушение.
Чтобы избежать штрафа, достаточно соблюдать простое правило: увидели знак STOP — остановитесь до нуля на спидометре, а уже потом продолжайте движение.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
В метро начали тестировать беспилотный поезд. Первые поездки с пассажирами обещают через год Новости
Профессиональный электромонтаж в квартирах и частных домах от электрика с опытом 11 лет работы Реклама
В надземном переходе через Ленинградское шоссе между Ржавками и Зеленоградом больше трёх месяцев не работает освещение Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Женитьбу» — гоголевскую историю про сватовство, которая внезапно оказывается очень современной Новости
Занятие по изучению «секты» баптистов проведут в Филаретовском храме. Баптистская церковь расположена через дорогу от православной Новости
«Мне сегодня сказали спасибо очень много раз» — зеленоградец сам почистил популярную дорожку к автобусной остановке Новости
Автобусы из Менделеево и Клина теперь будут ехать до метро «Ховрино». На них можно уехать из Зеленограда Новости
Главы управ возобновили открытые обходы территорий, где можно напрямую задать им вопрос и указать на проблему Новости