Водители получают штрафы за проезд без полной остановки перед знаком 2.5 «Движение без остановки запрещено» (STOP). Фото из постановления прислал читатель «Зеленоград.ру». Место — на проспекте Генерала Алексеева, на кольце перед автокомбинатом. Штраф — 750 рублей.

Знак 2.5 обязывает водителя полностью остановиться в месте, обозначенном стоп-линией, а если разметки нет или её не видно — в точке, где остановка обеспечивает безопасность и позволяет уступить дорогу тем, у кого приоритет. На практике многие просто сбрасывают скорость и катятся дальше. Камера фиксирует это как нарушение.

Чтобы избежать штрафа, достаточно соблюдать простое правило: увидели знак STOP — остановитесь до нуля на спидометре, а уже потом продолжайте движение.