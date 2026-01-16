«Ледовое покрытие с пустотами и пробоинами, ребристое как стиральная доска», — поделилась впечатлениями о катке возле корпуса 109 местная жительница Валентина и предложила главе управы покататься на этом катке с семьёй.
«Кто из взрослых, отчитавшихся о готовности катков, рискнёт покататься на таком покрытии?»
При этом о готовности этого катка «Жилищник» отчитался ещё 13 января: «Проведены работы по очистке от снега и заливке покрытия, сколы, ямы, бугры устранены».
