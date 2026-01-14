С 17 января меняются маршруты автобусов №350 «Менделеево (Башни) — Москва» и №437 «Клин — Москва».
Раньше они ходили до метро «Водный стадион», а теперь следуют до «Ховрино»: высадка — у выхода из метро №4, посадка — у выхода из метро №2 (рядом с e41).
Таким образом, в Зеленограде появляется ещё один автобус до «Ховрино». Эти автобусы останавливаются на остановках ВНИИПП, «Ржавки» (в 5-м микрорайоне) и «Ржавки-2» (в МЖК), а 437-й — ещё на остановке «Монумент» (рядом с 1-м микрорайоном).
