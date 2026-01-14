До этого спуски в подземные переходы стояли занесенные снегом — больше пригодные для спуска на санках, чем на передвижение пешком (сравните на фото). Некоторые пожилые люди рассказывали, что не смогли самостоятельно спуститься в переход.

Ступени оборудованы системой снеготаяния, однако когда нужно, она то ли не работает, то ли её не включают, надеясь на ручную очистку. Однако у ГБУ «Гормост», которое обслуживает переходы, дворников на все ступени явно не хватает.

Надеемся, теперь подогрев ступеней в подземных переходах будет работать до весны. Если вы увидели заснеженный спуск в переход, не поленитесь написать на портал «Наш город» gorod.mos.ru