Запах помойки снова накрыл Зеленоград в ночь на 14 января 14.01.2026

Около полуночи в зеленоградском телеграм-чате жители начали жаловаться на запах сероводорода, тухлых яиц и подобную вонь. Сообщения приходят со всех микрорайонов нового города и из некоторых районов старого. По словам жителей, от этого запаха у людей бывает тошнота, резь в глазах и головные боли.

Похоже, сейчас ни у кого нет сомнений в источнике запаха — это комплекс по переработке отходов КПО «Нева» в десяти километрах от Зеленограда. Он не справляется с поступающим мусором: тот гниёт на полигоне, вонючий свалочный газ выходит в атмосферу и при подходящем ветре долетает до Зеленограда.

Как сообщить о неприятном запахе и другие подробности

Активисты продолжают фиксировать нарушения и просят каждого зеленоградца, кто почувствовал помоечный запах, сообщать об этом по круглосуточному телефону 8-495-777-77-77 или через форму: https://www.mos.ru/feedback/reception/ — в департамент природопользования. Жители Подмосковья отправляют жалобы в областную службу экологического мониторинга.

Полученный номер заявки просят переслать в телеграм-чат: t.me/kponevavonyaet (в ветку «Заявки»). С 21 часа вторник было около ста новых заявок. Всего таких обращений более 12000.

4 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения атмосферы, связанного с выбросами на КПО «Нева» — в документах говорится о нарушениях природоохранных требований со стороны неустановленных работников комплекса.

На КПО хотят пробурить скважины, собрать свалочный газ в сеть и направлять его на факельную установку для сжигания. Активисты, изучившие материалы, считают, что выбранная технология может не справиться с реальным составом свалочного газа (много примесей), а при нестабильной работе факела запахи могут сохраниться.

Метки:
вывоз и утилизация мусора, комплекс по переработке отходов (кпо)
