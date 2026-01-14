Как сообщить о неприятном запахе и другие подробности

Активисты продолжают фиксировать нарушения и просят каждого зеленоградца, кто почувствовал помоечный запах, сообщать об этом по круглосуточному телефону 8-495-777-77-77 или через форму: https://www.mos.ru/feedback/reception/ — в департамент природопользования. Жители Подмосковья отправляют жалобы в областную службу экологического мониторинга.

Полученный номер заявки просят переслать в телеграм-чат: t.me/kponevavonyaet (в ветку «Заявки»). С 21 часа вторник было около ста новых заявок. Всего таких обращений более 12000.

4 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения атмосферы, связанного с выбросами на КПО «Нева» — в документах говорится о нарушениях природоохранных требований со стороны неустановленных работников комплекса.

На КПО хотят пробурить скважины, собрать свалочный газ в сеть и направлять его на факельную установку для сжигания. Активисты, изучившие материалы, считают, что выбранная технология может не справиться с реальным составом свалочного газа (много примесей), а при нестабильной работе факела запахи могут сохраниться.