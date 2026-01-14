Подарок для маленьких гостей — бесплатное логопедическое занятие
«Фокус-покус: задуй страх, вдохни радость!»
17 января,12:00
Парк развлечений «Лунный кот»
•Для детей от 3 лет
•Бесплатно при покупке входного билета
•Количество мест ограничено — рекомендация: предварительно записаться!
Что ждёт ребёнка?
- Весёлая игра вместо скучных упражнений
- Развитие речи, дыхания и артикуляции
- Работа с эмоциями: радость, страх, злость, грусть
- Уверенность, раскрепощённость и отличное настроение
В программе:
- Артикуляционная сказка
- Дыхательный футбол
- Игры с эмоциями — ребёнок учится выражать себя легко и радостно
Польза + развлечение = идеальный выходной в «Лунном коте»!
Подарите ребёнку радость и пользу одновременно!
Написать в Telegram
Telegram канал
Сайт
Бронирование стола
Савелкинский проезд, 2 — Ознакомиться с местоположением и отзывами на Яндекс.Картах
+7-800-500-00-75
mooncat2023@mail.ru
