Детский парк развлечений «Лунный кот» приглашает! 14.01.2026 Реклама ООО «ЛУНОКОТ» ИНН:7735212117 erid:2VtzqwdadtN

Подарок для маленьких гостей — бесплатное логопедическое занятие

«Фокус-покус: задуй страх, вдохни радость!»

17 января,12:00

Парк развлечений «Лунный кот»

•Для детей от 3 лет

•Бесплатно при покупке входного билета

•Количество мест ограничено — рекомендация: предварительно записаться!


Что ждёт ребёнка?

  • Весёлая игра вместо скучных упражнений
  • Развитие речи, дыхания и артикуляции
  • Работа с эмоциями: радость, страх, злость, грусть
  • Уверенность, раскрепощённость и отличное настроение

В программе:

  • Артикуляционная сказка
  • Дыхательный футбол
  • Игры с эмоциями — ребёнок учится выражать себя легко и радостно


Польза + развлечение = идеальный выходной в «Лунном коте»!

Подарите ребёнку радость и пользу одновременно!

Написать в Telegram
Telegram канал
Сайт
Бронирование стола

Савелкинский проезд, 2 — Ознакомиться с местоположением и отзывами на Яндекс.Картах

+7-800-500-00-75
mooncat2023@mail.ru
Реклама
Реклама
Кикбоксер из Зеленограда стал бронзовым призёром чемпионата России Новости
Стройка новой дороги между улицами Лётчицы Тарасовой и 1 Мая почти перекрыла проход пешеходов Новости
Бесплатные тренировки по бегу на лыжах начались в Зеленограде Новости
Катки во дворах обещают залить к выходным Новости
Японский балет под ритм барабанов на большом экране в покажут в Зеленограде Новости
Один город — две системы уборки снега с парковок Новости
Масштабный ремонт дорог проведут в Зеленограде в 2026 году Новости
Десять лет на своём месте: дворник на моноколесе продолжает убирать Зеленоград Новости
Ледяные горки в Зеленограде открылись, но они завалены снегом Новости
Детский Баскетбольный клуб «Апельсин» ведет набор девочек и мальчиков 2017—2019 год рождения в группу спортивной подготовки! Реклама
Посмотрите на вальсирующий трактор на зеленоградском катке. Красиво, но есть нюанс Новости
Ремонт ледового дворца «Орбита» задерживается на несколько месяцев Новости
В 22-м микрорайоне Зеленограда открылось новое пространство для отдыха — семейная кофейня «Здрасте» Реклама
В «Жилищнике» снова пробуют ИИ — теперь для разбора обращений. Два года назад попытка не удалась Новости
Запрет парковки в сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами вступил в силу Новости
Школа философии приглашает на лекции и практические занятия в январе Реклама
Автомат для надувания воздушных шаров гелием установили в ТЦ «Горетовский» Новости
Спектакль «Манюня» с актерами из одноименного сериала покажут в КЦ «Зеленоград» Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Горожане ждут приоритетной очистки от снега платных парковок, но «спецобслуживание» не предусмотрено Новости
Угрозы расправы появились в закрытом телеграмм-канале, связанном с зеленоградской школой Новости
Автотехцентр Автория — все виды ремонта и обслуживания автомобилей совсем рядом! Реклама
Человек погиб на пожаре в 15-м микрорайоне Новости
Интерактивное рождественское представление покажет этноклуб «Дикое поле» Новости
Кому снегопад в радость: северные олени на ферме под Зеленоградом Новости
Говорят, что снегопад 9 января побил рекорд осадков: что это значит и как считают Новости
Снегопад закончился: когда по регламенту должны убрать снег с дорог и дворов Новости
Необычная кормушка появилась в 5-м микрорайоне Жизнь
Горожане объединяются для уборки дворов от снега Новости
Как работает городская метеослужба для московских коммунальщиков Новости
Снегопад продлится до утра 10 января Новости
В лесу возле Зеленограда нашли персидских котов — для них ищут хозяев Новости
Проезд по М-11 от МКАД до Солнечногорска подорожает с 12 января Новости
Кофейня «Хвоя»: кофе, выпечка и спокойная атмосфера Реклама
Прокат электроснегокатов появился у Михайловского пруда Новости
Автомобиль на паркинге в 9-м микрорайоне полностью заклеили стикерами Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей Новости
На первом участке дублера Пятницкого шоссе запустили движение Новости
В мусоровозах запретили смешивать раздельный мусор, а на площадках обязали вывесить правила сортировки Новости
На бесплатную парковку на Озёрной аллее начали грузовиками свозить снег. Вероятно, это нелегально Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру