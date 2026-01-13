Температура для подготовки льда подходящая — катки начали заливать с начала января. Но мешает снегопад — сейчас катки очищают от снега, чтобы залить и отшлифовать лёд.

Всего в Зеленограде 13 катков с естественным льдом.

Расскажите, как обстоят дела со льдом в вашем районе: напишите, есть ли уже лёд, почищен ли снег, можно ли кататься.