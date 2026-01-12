Не все горожане оценили красоту фигурного вождения: возмущаются тем, что каток чистят сразу четыре трактора, когда рядом нечищеная парковка.



«Парковки должны быть в приоритете перед катком. Сегодня чистила выезд с места для инвалида, там под слоем снега уже намерзла глыба льда, его только ломом теперь», — говорит местная жительница в чате района.



Её соседи рассказывают о своих заявках на портал «Наш город» по поводу нечищеных парковок.



Также публикуют фотографии неиспользуемых и засыпанных снегом ручных снегоуборочных машин и нерасчищенных подходов к пешеходным переходам.