Не все горожане оценили красоту фигурного вождения: возмущаются тем, что каток чистят сразу четыре трактора, когда рядом нечищеная парковка.
«Парковки должны быть в приоритете перед катком. Сегодня чистила выезд с места для инвалида, там под слоем снега уже намерзла глыба льда, его только ломом теперь», — говорит местная жительница в чате района.
Её соседи рассказывают о своих заявках на портал «Наш город» по поводу нечищеных парковок.
Также публикуют фотографии неиспользуемых и засыпанных снегом ручных снегоуборочных машин и нерасчищенных подходов к пешеходным переходам.
