Несколько сообщений с угрозами в адрес учеников и учителей были опубликованы 10 января в телеграмм-канале «Подслушано 854» (172 подписчика). Скриншоты сообщений в редакцию «Зеленоград.ру» переслал родитель одного из учеников школы.

В постах автор в грубой форме пишет о ненависти к школе и заявляет о намерении причинить вред «стольким, сколько сможет», а также упоминает оружие. Посты сопровождались изображениями с надписями «Ненависть» и «Убивай любой ценой».

«Грядёт очищение этого гнилого места — этой [нецензурно] школы… я всех ненавижу, всех вас до единого», «Не думайте, [оскорбление], что это шутка… ненавижу вас всех, я убью столько, сколько смогу», «Я возьму в школу папину „Сайгу“, будет весело», — сказано в сообщениях.

Кто именно разместил эти сообщения и насколько реальны угрозы, по скриншотам установить невозможно. Похоже, публикации сделаны через бот для отправки анонимных сообщений — ссылка на него размещена в закреплённом сообщении канала.

В случае появления таких сообщений школа должна действовать, вероятно, как при инциденте безопасности: информировать правоохранительные органы и профильное ведомство. Например, в соответствующем приказе департамента образования сказано, что о фактах угрозы физической расправой со стороны учащихся нужно в течение пяти минут сообщить по горячей линии 8-909-625-54-54. Дальнейшие решения принимаются в координации с правоохранителями.