Квартира на 4-м этаже корпуса 1562 загорелась вечером 10 января. В результате пожара погибла женщина. Еще одна жительница из соседней квартиры госпитализирована.

Очевидцы из числа местных жителей говорят, что пожарным мешала проехать неправильно припаркованная машина. Некоторые соседи говорят, что машины неаккуратно паркуют из-за снега во дворе, но другие говорят, что от снега не зависит.