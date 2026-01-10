Снегопад закончился: когда по регламенту должны убрать снег с дорог и дворов 10.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Сроки уборки выпавшего снега отсчитываются от момента «окончания снегопада». Для улиц и дворов разный регламент и сроки.

Дороги

Для улично-дорожной сети (дорог, тротуаров, остановок и уличных парковок) в первую очередь снег вывозят с пешеходных переходов, с мостов, путепроводов, эстакад, из тоннелей, из мест массового посещения населения и интенсивного движения пешеходов, с территорий, расположенных у социально значимых объектов, с парковочных мест. Перечень мест первоочередного вывоза снега согласовывается ОАТИ и ГИБДД. Время для первоочередного вывоза — не более 12 часов после окончания снегопада.

Не позднее 16 часов после окончания снегопада, вдоль дорог нужно сформировать валы и устроить в них разрывы для движения транспорта.

Одновременно прописаны запреты: снежные валы нельзя делать у переходов ближе пяти метров, у остановок ближе двадцати метров и вдоль участков, отведённых под парковки — как раз чтобы не получались снежные баррикады там, где людям надо проходить и где должна работать посадка/высадка и парковка. Для уличных парковочных карманов отдельно указано, что после механизированного сгребания-подметания в первую очередь должны делать разрывы в валу на всю ширину парковочных пространств; а сам снег с парковочного пространства допускается временно складывать кучами так, чтобы между ними оставалась возможность парковки.

Окончательный вывоз снега с самих улиц растянут по дням и зависит от категории дороги и интенсивности: от двух до десяти дней при снегопаде до 10 см. Если выпало больше 10 см, добавляется плюс один день на каждые 5 см. В Москве выпало по разным оценкам 40-60 см снега, так что вывоз снега может затянуться надолго.

Дворы

Во дворах логика другая: тут ключевой ориентир не «сутки», а «к утру». Регламент прямо говорит, что дворовые территории должны быть убраны до 9:00 (за исключением периодов интенсивных снегопадов). То есть если снегопад закончился ночью, идеальная картинка по регламенту выглядит так: до утра дворы приводят в проходимое состояние теми способами, которые допустимы, при этом механизированную уборку можно начинать только после 7 утра.

После окончания снегопада во дворе должен начаться этап «окончательной снегоочистки»: регламент отводит не более пяти часов на устранение уплотнённых очагов снега и наката (то, что превращается в каток и колею). Сдвинутый снег во дворе укладывают в валы и кучи, причём ширина дворового вала ограничена одним метром, а складировать снег нельзя на детских, спортивных и собачьих площадках.

Отдельно оговорено, что снег из куч не должен лежать бесконечно: такие кучи должны быть вывезены не позднее четырёх суток с момента образования. Для газонов есть порог по высоте: предельная высота снежного покрова — 80 см, превышение подлежит вывозу и утилизации.

По вывозу из дворов сроки измеряются днями: если снегопад был до 10 см — в течение семи дней. Сколько времени к уборке двора добавляют при более обильном снегопаде, в регламенте найти не удалось.

И ещё один важный момент, который часто объясняет почему чистят не так, как ожидалось: двор по регламенту стараются убирать механизированно, а вручную дочищают то, куда техника не проходит. Но если двор запаркован так, что техника физически не может работать, уборка уходит в ручной режим — и по времени, и по качеству это всегда заметно.

Как помочь коммунальщикам

«Жилищник» просит перепарковывать машины для ускорения уборки, но информация до водителей не всегда доходит оперативно. Чтобы помочь коммунальным службам быстрее вывезти снег, оставьте под лобовым стеклом машины номер телефона — так дворник может оперативно связаться с вами, если машина мешает уборке.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
уборка улиц и дворов, дворники, снег
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Снегопад закончился: когда по регламенту должны убрать снег с дорог и дворов Новости
Необычная кормушка появилась в 5-м микрорайоне Жизнь
Горожане объединяются для уборки дворов от снега Новости
Как работает городская метеослужба для московских коммунальщиков Новости
Снегопад продлится до утра 10 января Новости
В лесу возле Зеленограда нашли персидских котов — для них ищут хозяев Новости
Проезд по М-11 от МКАД до Солнечногорска подорожает с 12 января Новости
Кофейня «Хвоя»: кофе, выпечка и спокойная атмосфера Реклама
Прокат электроснегокатов появился у Михайловского пруда Новости
Автомобиль на паркинге в 9-м микрорайоне полностью заклеили стикерами Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей Новости
На первом участке дублера Пятницкого шоссе запустили движение Новости
В мусоровозах запретили смешивать раздельный мусор, а на площадках обязали вывесить правила сортировки Новости
На бесплатную парковку на Озёрной аллее начали грузовиками свозить снег. Вероятно, это нелегально Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Путин приехал в Солнечногорск на рождественскую службу Новости
Основу для будущего подорожания платных парковок заложили в Подмосковье — подняли «потолок» тарифов Новости
Суд отменил предписание уничтожить тысячи глюкометров зеленоградского производства Новости
Уличную фотозону организовал ресторан «Сыроварня» на Центральной площади Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Аиду» Верди — оперу-феерию в древнеримской каменоломне, где на сцене появляются лошади, колесницы и слоны Новости
Стоимость проезда по дороге от М-11 на восток и юг Москвы (МСД) выросла ещё на 30% Новости
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства возобновляется в Зеленограде Новости
1 февраля в Зеленограде пройдет спектакль Московского театра комедии «Ночь ее откровений» Реклама
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях, а также местных святых Истории
«Пони катали детей шесть часов на площади Юности»: читательница просит проверить законность и условия работы животных Новости
Покупка билетов на электрички появилась в приложении «Яндекс Go» — прямо из построенного маршрута Новости
В Алабушево сообщают о гибели двух человек в котельной Новости
Уличная выставка переезжает между районами, а управа проводит опрос — какое следующее место для неё выбрать Новости
В городских больницах для лечения онкологии начали применять CAR-T-терапию. Но для зеленоградцев первая проблема — это доехать до врача Новости
Девочка упала в речку, катаясь на ватрушке на стихийной горке Новости
Новые билетные терминалы начали ставить в метро: обещают обслуживать пассажиров вдвое быстрее Новости
Рождество в Зеленограде. В каких храмах будут службы и как будут ходить автобусы Гид
Спасатели вывели из леса возле Алабушево заблудившихся девушек Новости
Фестиваль «Ритм Науки» — 31 января в Менделеево Афиша
Аферистов, которые пытались продать должность главы Солнечногорска за 70 миллионов, приговорили к условным срокам Новости
«Яндекс Карты» начали показывать путь отправления поездов МЦД и вести пассажиров прямо к платформе Новости
Ёлку, которую семь лет выращивали жители Голубого, спилила ночью неизвестная семья Новости
Поликлиникам предоставили бесплатный доступ к HeadHunter для поиска врачей Новости
Роспотребнадзор вынес предостережение РЖД из-за холода на вокзале Крюково Новости
Автотехцентр Автория поздравляет всех с наступающим Новым Годом! Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру