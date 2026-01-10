Дороги

Для улично-дорожной сети (дорог, тротуаров, остановок и уличных парковок) в первую очередь снег вывозят с пешеходных переходов, с мостов, путепроводов, эстакад, из тоннелей, из мест массового посещения населения и интенсивного движения пешеходов, с территорий, расположенных у социально значимых объектов, с парковочных мест. Перечень мест первоочередного вывоза снега согласовывается ОАТИ и ГИБДД. Время для первоочередного вывоза — не более 12 часов после окончания снегопада.

Не позднее 16 часов после окончания снегопада, вдоль дорог нужно сформировать валы и устроить в них разрывы для движения транспорта.

Одновременно прописаны запреты: снежные валы нельзя делать у переходов ближе пяти метров, у остановок ближе двадцати метров и вдоль участков, отведённых под парковки — как раз чтобы не получались снежные баррикады там, где людям надо проходить и где должна работать посадка/высадка и парковка. Для уличных парковочных карманов отдельно указано, что после механизированного сгребания-подметания в первую очередь должны делать разрывы в валу на всю ширину парковочных пространств; а сам снег с парковочного пространства допускается временно складывать кучами так, чтобы между ними оставалась возможность парковки.

Окончательный вывоз снега с самих улиц растянут по дням и зависит от категории дороги и интенсивности: от двух до десяти дней при снегопаде до 10 см. Если выпало больше 10 см, добавляется плюс один день на каждые 5 см. В Москве выпало по разным оценкам 40-60 см снега, так что вывоз снега может затянуться надолго.