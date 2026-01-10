Сроки уборки выпавшего снега отсчитываются от момента «окончания снегопада». Для улиц и дворов разный регламент и сроки.
Для улично-дорожной сети (дорог, тротуаров, остановок и уличных парковок) в первую очередь снег вывозят с пешеходных переходов, с мостов, путепроводов, эстакад, из тоннелей, из мест массового посещения населения и интенсивного движения пешеходов, с территорий, расположенных у социально значимых объектов, с парковочных мест. Перечень мест первоочередного вывоза снега согласовывается ОАТИ и ГИБДД. Время для первоочередного вывоза — не более 12 часов после окончания снегопада.
Не позднее 16 часов после окончания снегопада, вдоль дорог нужно сформировать валы и устроить в них разрывы для движения транспорта.
Одновременно прописаны запреты: снежные валы нельзя делать у переходов ближе пяти метров, у остановок ближе двадцати метров и вдоль участков, отведённых под парковки — как раз чтобы не получались снежные баррикады там, где людям надо проходить и где должна работать посадка/высадка и парковка. Для уличных парковочных карманов отдельно указано, что после механизированного сгребания-подметания в первую очередь должны делать разрывы в валу на всю ширину парковочных пространств; а сам снег с парковочного пространства допускается временно складывать кучами так, чтобы между ними оставалась возможность парковки.
Окончательный вывоз снега с самих улиц растянут по дням и зависит от категории дороги и интенсивности: от двух до десяти дней при снегопаде до 10 см. Если выпало больше 10 см, добавляется плюс один день на каждые 5 см. В Москве выпало по разным оценкам 40-60 см снега, так что вывоз снега может затянуться надолго.
Во дворах логика другая: тут ключевой ориентир не «сутки», а «к утру». Регламент прямо говорит, что дворовые территории должны быть убраны до 9:00 (за исключением периодов интенсивных снегопадов). То есть если снегопад закончился ночью, идеальная картинка по регламенту выглядит так: до утра дворы приводят в проходимое состояние теми способами, которые допустимы, при этом механизированную уборку можно начинать только после 7 утра.
После окончания снегопада во дворе должен начаться этап «окончательной снегоочистки»: регламент отводит не более пяти часов на устранение уплотнённых очагов снега и наката (то, что превращается в каток и колею). Сдвинутый снег во дворе укладывают в валы и кучи, причём ширина дворового вала ограничена одним метром, а складировать снег нельзя на детских, спортивных и собачьих площадках.
Отдельно оговорено, что снег из куч не должен лежать бесконечно: такие кучи должны быть вывезены не позднее четырёх суток с момента образования. Для газонов есть порог по высоте: предельная высота снежного покрова — 80 см, превышение подлежит вывозу и утилизации.
По вывозу из дворов сроки измеряются днями: если снегопад был до 10 см — в течение семи дней. Сколько времени к уборке двора добавляют при более обильном снегопаде, в регламенте найти не удалось.
И ещё один важный момент, который часто объясняет почему чистят не так, как ожидалось: двор по регламенту стараются убирать механизированно, а вручную дочищают то, куда техника не проходит. Но если двор запаркован так, что техника физически не может работать, уборка уходит в ручной режим — и по времени, и по качеству это всегда заметно.
«Жилищник» просит перепарковывать машины для ускорения уборки, но информация до водителей не всегда доходит оперативно. Чтобы помочь коммунальным службам быстрее вывезти снег, оставьте под лобовым стеклом машины номер телефона — так дворник может оперативно связаться с вами, если машина мешает уборке.