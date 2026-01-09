Изменения связаны с ежегодной индексацией и затрагивают все категории транспорта; для легковых автомобилей корректировка составляет от 10 до 100 рублей, сообщил оператор трассы.

Стоимость абонементов на 2026 год останется без изменений.

Стоимость разового проезда на легковом автомобиле между Москвой и Зеленоградом вырастет примерно на 9%.