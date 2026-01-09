Изменения связаны с ежегодной индексацией и затрагивают все категории транспорта; для легковых автомобилей корректировка составляет от 10 до 100 рублей, сообщил оператор трассы.
Стоимость абонементов на 2026 год останется без изменений.
Стоимость разового проезда на легковом автомобиле между Москвой и Зеленоградом вырастет примерно на 9%.
Ниже — примеры новых тарифов без транспондера:
— Понедельник-четверг: 620 рублей (было 570);
— Пятница-суббота в Зеленоград/воскресенье в Москву — 820 рублей (было 750);
— Ночь: 230 рублей (было 210).
