Для начала аренды нужно отсканировать QR-код на руле, перейти на сайт и выбрать один из тарифов: есть пакеты на 5 и 10 минут: «детский» — 350 рублей за 5 минут и 650 рублей за 10 минут, «быстрый» — 490 рублей за 5 минут и 890 рублей за 10 минут.

Кататься можно только в бульварной зоне 15-го микрорайона. При выезде за границу разрешенной зоны устройство блокируется.

Хотя один из тарифов называется “детским”, сервис рассчитан на совершеннолетних - это прямо указано в договоре на сайте сервиса.

Устройство является средством индивидуальной мобильности (СИМ) - на него распространяются требования ПДД, такие же как для электросамокатов. И по правилам сервиса на электроснегокатах также нельзя кататься вдвоем.

Неизвестно, согласовано ли размещение проката с местной администрацией. Например, в Новосибирске запретили размещение и использование электроснегокатов в городских парках как «нарушающую порядок».