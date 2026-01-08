Один из самых известных примеров — ролик десятилетней давности где автомобиль, припаркованный на месте для инвалидов, заклеивают синими стикерами, как наказание. Два года назад в книге рекордов Гинесса зафиксировали рекорд по количеству наклеек на автомобиле — более 68 тысяч штук.

Какая цель была у зеленоградских пранкеров, неизвестно. Точно можно сказать лишь то, что владелец «попал» на трудоёмкую работу по очистке машины: стикеры могут рваться при снятии, а на покрытии могут остаться следы клея. А если согласия владельца на оклейку не было, то юридически авторы пранка могут понести ответственность за повреждение чужого имущества: от административной до уголовной — в зависимости от суммы ущерба.