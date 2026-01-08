Мэрия обновила нормы обращения с коммунальными отходами (ТКО). В частности, московские правила привели в соответствие с федеральными и уточнили некоторые моменты, которые прямо касаются дворовых площадок и привычных конфликтов вокруг мусора — от сбора вторсырья до крупногабаритных отходов.
В московский порядок накопления ТКО добавили отдельный запрет — нельзя смешивать раздельно накопленные отходы и вторсырьё при погрузке в мусоровоз. Раньше в городских правилах такой прямой формулировки отдельной строкой не было — теперь она появилась.
Смысл этой нормы — закрепить на московском уровне то, что уже прописано в федеральных «Правилах обращения с ТКО» (постановление правительства РФ №293): если в регионе введено раздельное накопление по видам или группам, то «не допускается смешивание» раздельно накопленного с совместно накопленным при транспортировании (и на перегрузочных станциях).
Ещё одно изменение, которое увидят жители, касается информации на месте накопления отходов. Теперь к контактам и графику вывоза, которые были в прежней редакции, добавили требование размещать и правила раздельной сортировки. Речь, вероятно, идёт об инструкциях для жителей — какой мусор куда можно выкидывать. Зачастую это неочевидно.
Ветки и кустарник — больше нельзя в обычные контейнеры. В перечень того, что нельзя складывать в стандартные контейнеры, отдельно добавили растительные отходы от ухода за древесно-кустарниковыми посадками (ветки, обрезки и т.п.).
Сжигание и компостирование — расширили и уточнили обязанности регионального оператора по обращению с отходами (в Москве это АО «Экотехпром»). В перечень процессов добавили утилизацию с получением энергии (проще говоря, сжигание) и утилизацию органической части отходов с получением искусственных грунтов (компостирование).
Для Зеленограда это особенно близкая история на фоне заморозки строительства мусоросжигательного завода под Солнечногорском и деятельности КПО «Нева» под Зеленоградом — оно не только воняет гниющей органикой, но и перерабатывает её в «технический грунт».