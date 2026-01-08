Формально запретили смешивать раздельный мусор при погрузке

В московский порядок накопления ТКО добавили отдельный запрет — нельзя смешивать раздельно накопленные отходы и вторсырьё при погрузке в мусоровоз. Раньше в городских правилах такой прямой формулировки отдельной строкой не было — теперь она появилась.



Смысл этой нормы — закрепить на московском уровне то, что уже прописано в федеральных «Правилах обращения с ТКО» (постановление правительства РФ №293): если в регионе введено раздельное накопление по видам или группам, то «не допускается смешивание» раздельно накопленного с совместно накопленным при транспортировании (и на перегрузочных станциях).