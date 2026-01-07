С января стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в «критически загруженные часы» — по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — будет увеличена с 10 до 13 рублей за участок.

Плату за проезд по МСД ввели в феврале и тогда тариф был 5 рублей за участок. Затем тариф подняли до 7 рублей, а потом ещё раз — до 10, теперь — до 13. Таким образом, меньше чем за год стоимость проезда выросла больше чем в два раза.

Регулируя тариф, добиваются, чтобы на МСД не было пробок: «Чтобы ваши поездки оставались такими же быстрыми, комфортными и прогнозируемыми по времени», — говорят в департаменте транспорта. И напоминают, что у автомобилистов есть альтернатива: это МКАД, ТТК или городской общественный транспорт.