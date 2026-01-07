Стоимость проезда по дороге от М-11 на восток и юг Москвы (МСД) выросла ещё на 30% 07.01.2026 ZELENOGRAD.RU

С января стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в «критически загруженные часы» — по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — будет увеличена с 10 до 13 рублей за участок.

Плату за проезд по МСД ввели в феврале и тогда тариф был 5 рублей за участок. Затем тариф подняли до 7 рублей, а потом ещё раз — до 10, теперь — до 13. Таким образом, меньше чем за год стоимость проезда выросла больше чем в два раза.

Регулируя тариф, добиваются, чтобы на МСД не было пробок: «Чтобы ваши поездки оставались такими же быстрыми, комфортными и прогнозируемыми по времени», — говорят в департаменте транспорта. И напоминают, что у автомобилистов есть альтернатива: это МКАД, ТТК или городской общественный транспорт.

Как устроена оплата на МСД?

Для оплаты дорогу поделили на девять участков, стоимость проезда по каждому составит 13 рублей:

1. Бусиновская развязка — Дмитровское шоссе

2. Дмитровское шоссе — Ярославское шоссе

3. Ярославское шоссе — Щелковское шоссе

4. Щелковское шоссе — шоссе Энтузиастов

5. шоссе Энтузиастов — Зенинское шоссе

6. шоссе Энтузиастов — Волгоградский проспект

7. Волгоградский проспект — Каширское шоссе

8. Каширское шоссе — улица Подольских Курсантов

9. улица Подольских курсантов — Варшавское шоссе

Таким образом, проехать диаметр целиком будет стоить 117 рублей. Машины такси пока ездят бесплатно. Транзитные автомобили из других регионов, едущие по маршруту ЦКАД-МСД-ЦКАД платят по 950 рублей.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автомобиль, московский скоростной диаметр (мсд)
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Основу для будущего подорожания платных парковок заложили в Подмосковье — подняли «потолок» тарифов Новости
Суд отменил предписание уничтожить тысячи глюкометров зеленоградского производства Новости
Уличную фотозону организовал ресторан «Сыроварня» на Центральной площади Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Аиду» Верди — оперу-феерию в древнеримской каменоломне, где на сцене появляются лошади, колесницы и слоны Новости
Стоимость проезда по дороге от М-11 на восток и юг Москвы (МСД) выросла ещё на 30% Новости
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства возобновляется в Зеленограде Новости
1 февраля в Зеленограде пройдет спектакль Московского театра комедии «Ночь ее откровений» Реклама
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях, а также местных святых Истории
«Пони катали детей шесть часов на площади Юности»: читательница просит проверить законность и условия работы животных Новости
Покупка билетов на электрички появилась в приложении «Яндекс Go» — прямо из построенного маршрута Новости
В Алабушево сообщают о гибели двух человек в котельной Новости
Уличная выставка переезжает между районами, а управа проводит опрос — какое следующее место для неё выбрать Новости
В городских больницах для лечения онкологии начали применять CAR-T-терапию. Но для зеленоградцев первая проблема — это доехать до врача Новости
Девочка упала в речку, катаясь на ватрушке на стихийной горке Новости
Новые билетные терминалы начали ставить в метро: обещают обслуживать пассажиров вдвое быстрее Новости
Рождество в Зеленограде. В каких храмах будут службы и как будут ходить автобусы Гид
Спасатели вывели из леса возле Алабушево заблудившихся девушек Новости
Фестиваль «Ритм Науки» — 31 января в Менделеево Афиша
Аферистов, которые пытались продать должность главы Солнечногорска за 70 миллионов, приговорили к условным срокам Новости
«Яндекс Карты» начали показывать путь отправления поездов МЦД и вести пассажиров прямо к платформе Новости
Ёлку, которую семь лет выращивали жители Голубого, спилила ночью неизвестная семья Новости
Поликлиникам предоставили бесплатный доступ к HeadHunter для поиска врачей Новости
Роспотребнадзор вынес предостережение РЖД из-за холода на вокзале Крюково Новости
Автотехцентр Автория поздравляет всех с наступающим Новым Годом! Реклама
После жалобы прокурору на Панфиловском проспекте отремонтировали памятный знак защитникам Москвы Новости
Зеленоградская компания разработала ски-пассы на «умной бумаге» для горнолыжных курортов Новости
Чёрное озеро в Брёхово не попало в «народный» план очистки подмосковных — трёхсот голосов оказалось мало Новости
Концертная неделя в КЦ «Зеленоград»: 5-11 января Новости
Капитальный ремонт школы 1353 планируют завершить в марте Новости
Митя Фомин в Зеленограде Реклама
Не только «Грачи» — зачем ехать на выставку Саврасова в Истре Новости
В этот день, 3 января 1992 года, Зеленоград стал отдельным административным округом Москвы, а внутри него образовано пять районов Новости
На перекрёстке Сосновой аллеи и аллеи Лесные пруды не будут запрещать левые повороты Новости
Учёные из Зеленограда получили правительственную премию за высокочувствительные сенсоры для измерительной техники Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
Катки с естественным льдом начали заливать в Зеленограде Новости
Бесплатный электротюбинг заработал на Северном речном вокзале Новости
Открылись пункты утилизации использованных новогодних ёлок Новости
Возле станции МЦД Сходня планируют построить жилой комплекс с домами средней этажности Новости
Коммунальные платежи подорожали с января Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру