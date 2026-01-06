Покупка билетов на электрички появилась в приложении «Яндекс Go» — прямо из построенного маршрута 06.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Функция встроена в сервис «Транспорт»: пользователь строит маршрут до нужной станции, смотрит актуальное расписание и покупает билет на подходящий поезд — без переходов в другие приложения.

Раньше электронные билеты у Яндекса были вынесены в отдельное приложение «Яндекс Электрички», теперь этот сценарий переносят в Go — как часть «суперприложения», где в одном месте собирают разные транспортные опции.

Платить за билет можно банковской картой или через СБП. Купленный билет в виде QR-кода сохраняется в истории заказов и на главном экране приложения. Для прохода на станцию в приложении открывается билет с кодом — его используют на турникете/валидаторе и при проверке у контролёра.

В справке «Яндекс Электричек» (как у прежнего сервиса покупки) при этом описаны ограничения электронных билетов: они привязаны к устройству, продажа обычно открывается за несколько дней до поездки.

Кроме билетов на электрички, в разделе «Транспорт» Яндекс Go недавно появилась покупка транспортных абонементов для карты «Тройка».

Метки:
электричка, общественный транспорт, билет
