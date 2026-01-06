Почему для Зеленограда доступность онкопомощи остаётся ключевой проблемой

На фоне разговоров о новых технологиях Москва одновременно быстро стареет: мэр Собянин говорил, что доля жителей старше 65 лет сейчас больше 20%. В Зеленограде доля пожилых ещё выше — около 68 тысяч жителей пенсионного возраста (25%).

И именно в этой группе вопрос «доехать до врача» часто важнее любых инноваций. В Зеленограде последствия централизации медицины жители почувствовали особенно остро: часть узких специалистов перевели в московские стационары, и пациенты жалуются на долгие поездки, необходимость сопровождения и дополнительные расходы.

Мэрия в ответ объясняет это логикой «центров компетенций»: сложные случаи требуют концентрации опыта и технологий в крупных больницах. Однако на деле это зачастую приводит к тому, что люди слишком поздно доходят до врача.

В онкологии время — один из ключевых факторов. Сама мэрия регулярно подчёркивает важность ранней диагностики: по словам Раковой, в московских высокопотоковых эндоскопических центрах почти каждый третий случай рака выявляют на нулевой или ранней стадии.

И если новая CAR-T-терапия — это шанс на хай-тек лечение для тяжелых случаев, то для большинства пациентов вход в систему начинается с более простых действий: быстро попасть на первичную консультацию, обследование, уточнение диагноза и назначение лечения.

Для зеленоградцев именно этот этап нередко упирается в логистику — и потому разговоры о технологических прорывах неизбежно сопровождаются вопросом: станет ли базовая онкологическая помощь ближе тем, кто живёт за МКАД, но остаётся москвичом.