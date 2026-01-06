CAR-T (chimeric antigen receptor T-cell или T-клетки с химерным антигенным рецептором) — один из самых современных методов лечения некоторых видов рака крови: у пациента берут Т-лимфоциты, «перепрограммируют» их так, чтобы они распознавали опухолевые клетки, и возвращают обратно в организм. По сути, иммунной системе дают «инструкцию», какие клетки атаковать.
«В 2025 году мы начали применять CAR-T-технологии для лечения онкологических пациентов», а четыре московских больницы вместе с федеральными НИИ вошли в перечень организаций, которые будут создавать клеточные продукты и лечить ими онкологические и аутоиммунные заболевания" , — рассказала заммэра по соцразвитию Анастасия Ракова.
Летом 2025 года врачи Морозовской больницы первыми в России применили промышленную CAR-T-терапию: первый пациент был выписан с ремиссией, у второго отмечали положительную динамику.
Параллельно в федеральных центрах обсуждают, как расширять доступность технологии. Например, в НМИЦ гематологии CAR-T уже применяли у десятков взрослых пациентов в рамках клинического исследования, а для масштабирования нужны подготовленные команды и инфраструктура.
Но массовым лечением CAR-T пока назвать сложно: эксперты отмечают, что стоимость курса может превышать 400 тысяч долларов, именно поэтому ставка делается на развитие отечественных разработок.
На фоне разговоров о новых технологиях Москва одновременно быстро стареет: мэр Собянин говорил, что доля жителей старше 65 лет сейчас больше 20%. В Зеленограде доля пожилых ещё выше — около 68 тысяч жителей пенсионного возраста (25%).
И именно в этой группе вопрос «доехать до врача» часто важнее любых инноваций. В Зеленограде последствия централизации медицины жители почувствовали особенно остро: часть узких специалистов перевели в московские стационары, и пациенты жалуются на долгие поездки, необходимость сопровождения и дополнительные расходы.
Мэрия в ответ объясняет это логикой «центров компетенций»: сложные случаи требуют концентрации опыта и технологий в крупных больницах. Однако на деле это зачастую приводит к тому, что люди слишком поздно доходят до врача.
В онкологии время — один из ключевых факторов. Сама мэрия регулярно подчёркивает важность ранней диагностики: по словам Раковой, в московских высокопотоковых эндоскопических центрах почти каждый третий случай рака выявляют на нулевой или ранней стадии.
И если новая CAR-T-терапия — это шанс на хай-тек лечение для тяжелых случаев, то для большинства пациентов вход в систему начинается с более простых действий: быстро попасть на первичную консультацию, обследование, уточнение диагноза и назначение лечения.
Для зеленоградцев именно этот этап нередко упирается в логистику — и потому разговоры о технологических прорывах неизбежно сопровождаются вопросом: станет ли базовая онкологическая помощь ближе тем, кто живёт за МКАД, но остаётся москвичом.