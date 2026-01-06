Новые билетные терминалы начали ставить в метро: обещают обслуживать пассажиров вдвое быстрее 06.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Обновление нужно, чтобы заменить старые автоматы, у которых постепенно подходит к концу срок службы. Главный плюс для пассажиров — скорость: в мэрии заявляют, что новое оборудование должно ускорить обслуживание в два раза.

Ещё одно улучшение — компактность: корпус у новых устройств сделали более узким, чтобы экономить место, при этом интерфейс называют более удобным. В материалах о новых терминалах также упоминаются дополнительные возможности — например, построение маршрута на карте и связь с оператором колл-центра.

Первый терминал установили на станции «Нижегородская», а ещё пять должны заработать на «Кунцевской», «ВДНХ» и «Медведково». Всего до конца 2026 года планируют довести число новых терминалов до 450.

При этом сам дептранс отмечает, что автоматы и кассы уже давно не главный способ оплаты: в 2025 году почти 78% пассажиров не обращались в кассы и к автоматам. То есть новая техника, по сути, остаётся сервисом для меньшинства — но это меньшинство всё равно есть: туристы, те, кто пополняет «Тройку» «по старинке», и те, кому удобнее решать всё на месте.

Обновление терминалов — часть большой закупки. Ранее сообщалось о контракте на поставку почти двух тысяч билетных автоматов для метро/МЦК/МЦД стоимостью более 4 млрд рублей: 1970 устройств в нескольких комплектациях, с ценой около 1,2-2,6 млн рублей за единицу и сроками поставок до 2030 года.

Первые реакции пользователей — как обычно, смешанные. На профильных форумах уже спорят об эргономике: например, что банковская карта в толстом футляре может не «садиться» в слот так же удобно, как в старых автоматах.

