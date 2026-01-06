Обновление нужно, чтобы заменить старые автоматы, у которых постепенно подходит к концу срок службы. Главный плюс для пассажиров — скорость: в мэрии заявляют, что новое оборудование должно ускорить обслуживание в два раза.

Ещё одно улучшение — компактность: корпус у новых устройств сделали более узким, чтобы экономить место, при этом интерфейс называют более удобным. В материалах о новых терминалах также упоминаются дополнительные возможности — например, построение маршрута на карте и связь с оператором колл-центра.