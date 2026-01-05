Московский областной суд утвердил приговор троим фигурантам дела о мошенничестве. Потенциальным «покупателем» должности в этом деле был Владимир Бичугов — экс-председатель совета депутатов поселка Поварово. По версии следствия, «продавцы должности» уверяли, что нужно собрать пакет документов и заплатить крупную сумму.
Бичугов сразу обратился в ФСБ, но при этом продолжил общение с мошенниками — и даже стал торговаться: заявил, что округ «недавно уменьшился» (имея в виду передачу части территории в Химки), поэтому цена должна быть ниже, а деньги он отдаст уже после назначения.
Дальше схема пошла уже под контролем оперативников. В ходе контрольных действий Бичугов передал одному из мошенников половину суммы — 35 миллионов рублей. Тот позже отдал деньги своему сообщнику, и в этот момент обоих задержали. Позже задержали и третью фигурантку.
Суд приговорил мошенников к лишению свободы на срок от трёх до четырёх лет условно, а также всем троим — крупные штрафы. Апелляция результата не дала: приговор оставили без изменений (по данным «МК», одной из осужденных удалось оспорить лишь судьбу изъятых мобильных телефонов — суд указал, что они не были орудием преступления).
Несмотря на крупную сумму, сговор и признаки организованной группы, суд назначил условные сроки, поскольку преступление было квалифицировано как покушение на мошенничество: деньги передавались под контролем правоохранительных органов, реального ущерба причинено не было, а подсудимые не обладали возможностями повлиять на назначение главы округа, в связи с чем дело не могло быть отнесено к коррупционным составам (получение взятки или посредничество).
Дела, где фигуранты обещают «решить вопрос с должностью» за деньги, в России всплывают регулярно: такие истории появляются в разных регионах и, как правило, квалифицируются как мошенничество или покушение на мошенничество — когда за взятку выдаётся то, чем «решалы» на самом деле не распоряжаются.