Бичугов сразу обратился в ФСБ, но при этом продолжил общение с мошенниками — и даже стал торговаться: заявил, что округ «недавно уменьшился» (имея в виду передачу части территории в Химки), поэтому цена должна быть ниже, а деньги он отдаст уже после назначения.

Дальше схема пошла уже под контролем оперативников. В ходе контрольных действий Бичугов передал одному из мошенников половину суммы — 35 миллионов рублей. Тот позже отдал деньги своему сообщнику, и в этот момент обоих задержали. Позже задержали и третью фигурантку.